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Kocaeli'de denize düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla denize düşen genç hayatını kaybetti.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İzmit Marina İskelesi'ndeki fenerin yanında balık tutarken alkol alan Furkan Ç. (23) ile Mine D. (23) dengesini kaybederek denize düştü.

Yardım çığlıkları üzerine durumu gören bir vatandaş Mine D'yi sudan çıkardı, ancak Furkan Ç. kısa sürede gözden kayboldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mine D, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye dalgıçları yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Furkan Ç'nin cansız bedenine ulaştı.

Ambulansa alınan Furkan Ç'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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