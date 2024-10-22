İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2545
  • EURO
    37,0822
  • ALTIN
    3006.84
  • BIST100
    8732.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA22 Ekim 2024 Salı 12:53 - Güncelleme:
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.