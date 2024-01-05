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Güncel

Kocaeli'de eski eşini öldürülen cani tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Kocaeli'de eski eşini öldürülen cani tutuklandı
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Tülay Dağaşan'ın (45) cenazesi, yakınlarınca Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morgundan alınarak Fatih Orta Cami'ye getirildi.

Dağaşan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Belediyesi Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dağaşan'ın yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Ş.K. polis ekiplerince yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Ş.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Ş.K, tabancayla Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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