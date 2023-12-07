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Kocaeli'de esrarengiz cinayet: Hastane bahçesinde alnından vurulmuş şekilde bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İHA7 Aralık 2023 Perşembe 01:24 - Güncelleme:
Kocaeli'de esrarengiz cinayet: Hastane bahçesinde alnından vurulmuş şekilde bulundu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde bir erkek şahıs alnından vurulmuş halde görüldü.

Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu.

Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü.

Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı.

Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kocaeli hastane cinayeti
  • Darıca alnından vurulma
  • Sinan Doğan ölümü

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