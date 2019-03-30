Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.