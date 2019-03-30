Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- AA
Kocaeli'nin Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
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