Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! 6 tır birbirine girdi: Ankara istikameti felç oldu

Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya mevkiinde 6 tırın karıştığı zincirleme kaza, Ankara istikametinde trafiği durma noktasına getirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otoyolun sol şeridi uzun süre kapandı ve ulaşım yaklaşık yarım saat aksadı.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 18:19
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde peş peşe 6 tır zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmaması büyük şans olarak değerlendirilirken, otoyolda trafik uzun süre durma noktasına geldi.

6 TIR BİRBİRİNE GİRDİ, TEM ANKARA YÖNÜ FELCİ YAŞADI

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 6 tır karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolda trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 6 tır, henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALANAN OLMAZKEN TRAFİK YARIM SAAT AKSADI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık yarım saat aksadı. Ekipler tarafından yolda temizlik çalışması yapılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağ şeritten sağlandı. Sol şeritte bulunan tırların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • Kocaeli zincirleme kaza
  • TEM Otoyolu kaza
  • İzmit trafik kazası
  • 6 tır kazası
  • Alikahya kaza

