Kocaeli'de feci kaza: Otomobil çarpmasıyla yan yatan minibüste 17 kişi yaralandı

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Emekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki Peugeot marka 41 AKP 630 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Adapazarı-Derince arasında yolcu taşımacılığı yapan M.S. hakimiyetindeki Volkswagen marka 54 B 8815 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 16 yolcu ile otomobil sürücüsü M.D. yaralandı. Minibüs sürücüsü M.S. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.