İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2026 Salı / 8 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4821
  • EURO
    53,0609
  • ALTIN
    6133.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltında
Güncel

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli'de faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensupları ile irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 11:24 - Güncelleme:
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kocaeli'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 10 eğitim kurumu ile örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY firarisi olduğu belirlenirken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın ile eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Söz konusu materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.