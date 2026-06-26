İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6293
  • EURO
    53,1782
  • ALTIN
    6063.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağı deşifre edildi! Belgeler yeni yapılanmayı ortaya çıkardı
Güncel

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağı deşifre edildi! Belgeler yeni yapılanmayı ortaya çıkardı

Kocaeli'de FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik 23 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında örgüt tarafından yasa dışı yönetilen 10 eğitim kurumunun yöneticilerinin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve yüklü miktardaki para, örgütün bölgedeki faaliyetlerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağı deşifre edildi! Belgeler yeni yapılanmayı ortaya çıkardı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi pozisyonundaki 15 zanlının ikametlerine 23 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 2'si FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olmak üzere 15 zanlı yakalanmış, aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Venezuela peş peşe sallandı! Deprem anları anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.