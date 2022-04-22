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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA22 Nisan 2022 Cuma 19:31 - Güncelleme:
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Kandıra yönünde seyreden Recep Çalık idaresindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sabri Çakıroğlu yönetimindeki 41 AHA 802 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, sürücüler Çalık ve Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan İlknur Çakıroğlu ise ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Recep Çalık'ın ilçedeki Sarnıçlar mahallesinin muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen Belediye Başkanı Adnan Turan, incelemede bulundu, bilgi aldı.

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