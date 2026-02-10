28 Haziran Mahallesi Dere ve Mevlevi sokakların kesişiminde M.K. idaresindeki 34 UH 2239 plakalı hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan tuğla parçaları, evin salonunda kanepede oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.