Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.