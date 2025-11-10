İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı... Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 00:22
Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı... Çok sayıda yaralı var
Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

