İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9918
  • EURO
    9,49
  • ALTIN
    445.035
  • BIST100
    1406.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de işitme engelliyi darbetmesi sosyal medyaya yansıyan şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Kocaeli'de işitme engelliyi darbetmesi sosyal medyaya yansıyan şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli, Gölcük ilçesinde gözaltına alındı.

AA25 Mart 2021 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:57
ABONE OL

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Şüpheli F.K, Gölcük ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.