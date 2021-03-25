Kocaeli'de işitme engelliyi darbetmesi sosyal medyaya yansıyan şüpheli gözaltına alındı

AA 25 Mart 2021 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:57

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Şüpheli F.K, Gölcük ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

