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Kocaeli'de 'kaçak etil alkol' baskını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, polisin kaçak olarak etil alkol hazırlanan depoya düzenlediği baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenilen 3 ton etil alkol ele geçirildi. 2'si Afgan 4 kişi, gözaltına alındı.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 17:56 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 17:56
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.00 sıralarında Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dışarıda yapı malzemeleri tabelası olan depoya baskın yaptı. Depoya girildiğinde karton yığınlarının arkasında üretim hattı kurulduğu görüldü. Makinelerle kaçak olarak etil alkolün şişelenip, etiketlendiği belirlendi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenilen 3 ton etil alkole, depoda üretimde kullanılan makinelere el koyuldu. Alkol üretiminde çalışan Afganistan uyruklu G.R, M.H. ile A.A ve O.T. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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