İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9257
  • EURO
    31,5152
  • ALTIN
    1901.07
  • BIST100
    8016.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Kocaeli'de KADES uygulaması, genç kadının hayatını kurtardı
Güncel

''Kocaeli'de KADES uygulaması, genç kadının hayatını kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşının evine geldiğini fark eden genç kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarıldı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 13:21 - Güncelleme:
''Kocaeli'de KADES uygulaması, genç kadının hayatını kurtardı
ABONE OL

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan K.Y. (26), eski erkek arkadaşı Ç.C'nin (27) evine geldiğini fark etmesi üzerine telefonundan KADES uygulamasıyla yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ç.C'yi ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Şüpheli Ç.C'nin üst aramasında, tabanca, bu silaha ait şarjör, 3 fişek ve kart şeklinde bıçak ele geçirildi.

Hakkında verilen önleyici tedbir kararını ihlal eden şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Mağdur K.Y'nin daha önce KADES uygulaması konusunda jandarma ekiplerinden eğitim aldığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.