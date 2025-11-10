İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2335
  • EURO
    48,8623
  • ALTIN
    5539.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de karaya oturan gemide sızıntı önlemi alındı: 2 bin ton yük tahliye ediliyor
Güncel

Kocaeli'de karaya oturan gemide sızıntı önlemi alındı: 2 bin ton yük tahliye ediliyor

Kocaeli'de 18 Eylül'de karaya oturan geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliyesine başlandı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Kocaeli'de karaya oturan gemide sızıntı önlemi alındı: 2 bin ton yük tahliye ediliyor
ABONE OL

Hava muhalefeti nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında karaya oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalarına başlanamamasında, onarım hazırlıkları, olumsuz hava koşulları ve operasyonun yol haritasının belirlenmesi süreci etkili oldu.

Geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliyesine başlandı.

Bu kapsamda bölgeye gelen "SEMA 1" adlı geminin üzerindeki vinç yardımıyla alınan yükler, limana götürülmek üzere başka gemilere sevk ediliyor.

Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak yük boşaltma çalışması sürdürülecek.

Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.

  • Kandıra gemi kurtarma
  • Karaya oturan gemi
  • kocaeli

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.