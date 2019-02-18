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Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışmalara yeniden başlandı.

  • AA
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Babalı Dikili mevkisinde önceki gün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle sürüklenen ve kıyıya 150 metre uzaklıkta karaya oturan Letonya bayraklı "Fehn Lyra" kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede 2 römorkör, 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemiyi açık alana çekmek için çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmaları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin kıyıdan takip ediyor.

OLAY

Babalı Dikili mevkisinde önceki Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti.

8 kişilik mürettebatı bulunan kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği, konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenilmişti.

Kuru yük gemisinin kurtarılması için dün başlatılan çalışmalara, havanın kararması üzerine ara verilmişti.

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