  • Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu! 7 personel tahliye edildi
Güncel

Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu! 7 personel tahliye edildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemi mürettebatından 7 personeli tahliye etti.

18 Eylül 2025 Perşembe 10:27
Edinilen bilgiye göre, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu.

Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir." denildi

