Güncel

Kocaeli'de kaza yapan tanker D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yön levhasına çarpan tanker, ulaşımda aksamaya neden oldu.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.D'nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, Tavşancıl mevkisinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker bariyerlere vurarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, bir süre yan yoldan kontrollü sağlanan ulaşım, tankerin çekilmesinin ardından normale döndü.

