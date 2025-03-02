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Kocaeli'de kırmızı ışık kazası: Ambulans otomobille çarpıştı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hasta taşıyan ambulans, hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçtiği sırada bir otomobille çarpıştı.

IHA2 Mart 2025 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Kocaeli'de kırmızı ışık kazası: Ambulans otomobille çarpıştı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde hasta taşıyan ambulans, hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçtiği sırada bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.00 sıralarında Derince Liman Yolu üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği sırada liman istikametinden çıkan 41 ET 810 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve otomobilde hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan ambulansta bulunan hastayı başka bir ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere Derince Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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