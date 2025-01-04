İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kocaeli'de komşular arasında otopark kavgası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan otopark kavgasında Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö.(35), komşuları tarafından silahla vurularak yaralandı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay sonrası kaçan komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

DHA4 Ocak 2025 Cumartesi 07:04 - Güncelleme:
Kocaeli'de komşular arasında otopark kavgası
ABONE OL

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DGS 990 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ö. ve yanındaki ağabeyi Muhammet Ö., evlerinin önünde yer bulamadıkları için sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişinin dışarı çıkmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce şüpheli kişi, evden tabancasını alıp Muhammet Ö. ile o sırada otomobilde bulunan Emre Ö.'ye art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Muhammet Ö. bacağından, kardeşi Emre Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Emre Ö. kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, şüpheli kişi olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ö. Gebze Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Emre Ö., ise Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay sonrası kaçan şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.