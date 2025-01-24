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  • Kocaeli'de kontrolden çıkan tır dehşet saçtı: Yaralılar var
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Kocaeli'de kontrolden çıkan tır dehşet saçtı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 07:03 - Güncelleme:
Kocaeli'de kontrolden çıkan tır dehşet saçtı: Yaralılar var
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D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden 16 BGS 622 plakalı tır, Develi Taksi Durağı mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 34 KBV 369 plakalı kamyonete, daha sonra karşı şeride geçerek Ankara istikametine giden 34 FAF 429 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonetteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki istikamet de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul ve Ankara istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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