İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de korkunç kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncel

Kocaeli'de korkunç kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 08:42 - Güncelleme:
Kocaeli'de korkunç kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Ömer Taha Y. idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Cengiz B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile Filiz D. ve Emre A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

  • Kocaeli trafik kazası
  • Gebze tır kazası
  • ölü ve yaralılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.