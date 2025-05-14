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Kocaeli'de korkunç saldırı! Eğitim kursunda bıçaklı ve sopalı saldırgan dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eğitim kursunda, kimliği belirsiz bir kişi elinde bıçak ve sopayla sınıfa girerek dehşet saçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Kocaeli'de korkunç saldırı! Eğitim kursunda bıçaklı ve sopalı saldırgan dehşet saçtı!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir eğitim kursunda kimliği belirsiz bir kişi elinde bıçak ve sopayla sınıfa girerek 12. sınıf öğrencisine saldırdı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaralı öğrenci yaşadıklarını anlattı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Gebze Duru Özel Öğretim Kursu binasında meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs sırasında bina dışında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öğrenciler sınıfa döndü. Kısa bir süre sonra elinde sopa ve bıçakla sınıfa giren saldırgan, 12. sınıf öğrencisi T.A.K.'ye saldırdı. O anlar, kursun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın sınıfa girerek T.A.K.'ye yöneldiği ve art arda darbeler savurduğu görüldü. Yaralı öğrenci saldırıdan güçlükle kurtulurken, sınıfa giren kurs sahibi saldırganı sakinleştirerek dışarı çıkardı. Saldırgan, kurstan ayrılarak uzaklaştı. Yaralı öğrenci ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"SOL ELİNDE SOPA VE SAĞ ELİNDE BIÇAK İLE BANA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Yaşananları anlatan T.A.K., "Teneffüsün sonuydu. Teneffüs bitince, sınıfa girdi. Sınıftaki kızlar bir şey hakkında konuşuyordu. Bana da, 'dışarıya bakar mısın, bu adam bize ne söylüyor' gibi bir şey söylediler. Dışarıya baktım, adam bize ciddi küfürler savuruyordu. Ben de sakin olması gerektiğini söyledim. Adamın engelli olduğunu düşünerek onun duymayacağı şekilde sınıftakilere, 'galiba engelli, fazla muhatap olmayın' dedim. Sonra olay bitti. Derse başladık. Adam dershaneden içeri girdi, önce beni bulmak için yan sınıfa bakmış. Bulamayınca bizim sınıfa gelmiş. Bizim sınıfa gelip beni gördü. 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek, sol elinde sopa ve sağ elinde bıçak ile bana saldırmaya başladı. Sonra dershanenin sahibi geldi onu sakinleştirmeye çalıştı ve dışarıya çıkarttı" dedi.

"SADECE PEÇETEYE KOLONYA DÖKÜP SIRTIMA KOYDULAR"

Kurs yönetimi tarafından konunun ailesine bildirilmediğini iddia eden yaralı öğrenci, "Dershaneden kendi imkanlarımla hastaneye gitmek zorunda kaldım çünkü ne velime haber verdiler ne de ilk yardım kiti verildi. Sadece peçeteye kolonya döküp sırtıma koydular. Ondan sonra dershaneyi erken kapatıp bizi evimize yolladılar. Adam yolda pusu da kurabilirdi. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik" diye konuştu.

Öte yandan, olayın ardından kurs yönetiminin sosyal medya üzerinden özel güvenlik görevlisi aradığı görüldü.

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