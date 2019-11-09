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Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonda yüklü plastik tanktan sızan kimyasal madde, itfaiye ekiplerince temizlendi.

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Körfez Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun nakliyeciler garajında park halinde bulunan bir kamyondan yere akan maddeden kaynaklandığını belirledi. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.

AFAD ekiplerince yapılan ölçümler sonucu kamyonun kasasındaki plastik tanktan sızan maddenin kauçuk yapımında kullanılan sıvı bir kimyasal olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, tanktaki sızıntı sorununu girerek, yere dökülen kimyasal maddeyi temizledi.

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