Güncel

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin İzmit ilçesi kesiminde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsüyle araçta bulunan bir kişi yaralandı.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 07:24 - Güncelleme:
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü
Otoyol işletmesine bağlı ekipler, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli içinde bir kişinin yaya olarak ilerlediğini fark etti. Güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurup araca almak isteyen görevliler, yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinden de kaçan kişiye, tünel girişinde İstanbul istikametinden Ankara yönüne geçmeye çalıştığı sırada, Muhammet Ç. idaresindeki 35 TE 501 plakalı otomobil çarptı. Otomobil daha sonra bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücüyle otomobilde bulunan Oğuzhan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

