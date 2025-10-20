İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9743
  • EURO
    49,0871
  • ALTIN
    5724.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kocaeli'de narkotik operasyonu: 6 tutuklu

Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Kocaeli'de narkotik operasyonu: 6 tutuklu
ABONE OL

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli kişilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 247 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A, C.T, E.Y, H.S.Ç, M.A. ve Ş.N.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.