Kocaeli'de narkotik operasyonu: 6 tutuklu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli kişilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 247 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden F.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A, C.T, E.Y, H.S.Ç, M.A. ve Ş.N.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

