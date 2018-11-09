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Kocaeli'de okula giren pitbull polis tarafından vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okula giren pitbull cinsi köpek, polis ekiplerince vuruldu.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kocatepe Ortaokulu'nun bahçesine ve binanın içine giren pitbull cinsi köpeği fark eden okul yetkilileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, köpeği silahla vurdu. Etkisiz hale getirilen köpek, belediye ekiplerince götürüldü.
 
Köpeğin sahibinin bulunması amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
 
Bu arada, olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde pitbullun bina içinde ve bahçede dolaşması ve bazı öğrencilerin köpekten kaçışı yer alıyor.

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