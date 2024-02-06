İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5629
  • EURO
    32,8315
  • ALTIN
    1993.83
  • BIST100
    8871.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de okulun bahçesinde öldürülen bir kişinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Güncel

Kocaeli'de okulun bahçesinde öldürülen bir kişinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Murat Tosun'un, çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu gözaltına alındı. Taraflar arasında husumet bulunduğu, şüphelilerden babanın Tosun'u darp ettiği, oğlunun ise bıçakladığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 16:27 - Güncelleme:
Kocaeli'de okulun bahçesinde öldürülen bir kişinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

BABA DARP ETMİŞ, OĞLU BIÇAKLAMIŞ

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K'nın ise bıçakladığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.