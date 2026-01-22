İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Kocaeli'de otopark cinayeti! Şüpheli ismin ifadesi ortaya çıktı

İzmit'te motokurye cinayetinde şüpheli ismin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, olayın şakalaşma sırasında çıktığını, bıçağı korkutmak amacıyla savurduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

İHA22 Ocak 2026 Perşembe 14:10
Kocaeli'de otopark cinayeti! Şüpheli ismin ifadesi ortaya çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki otoparkta motokurye arkadaşını öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 20 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. A.K., otoparkta şakalaştığı arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğuşma sırasında A.K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karnından yaraladı. Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı.

Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ferhat Ozan Yıldırım'ın cenazesi ise Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"ARAMIZDA HUSUMET YOKTU, ŞAKALAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"

Şüpheli A.K. ifadesinde, Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı iş yerinde motokurye olarak görev yaptıklarını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi. Olay günü teslimatların ardından otoparkta karşılaştıklarını belirten şüpheli, burada başlayan şakalaşmanın kontrolden çıkarak tartışmaya dönüştüğünü, ardından da arbede yaşandığını söyledi.

Yıldırım'ın kendisini itip kullandığı motosiklete tekme attığını öne süren A.K., daha sonra Yıldırım'ın kendisine sarılarak bırakmadığını iddia etti. Kurtulmak için defalarca bağırdığını ancak sonuç alamadığını belirten şüpheli, bu sırada motosikletinin sepetinde bulunan bıçağı aldığını anlattı.

Bıçağı yalnızca korkutmak amacıyla savurduğunu savunan A.K., Yıldırım'ın karnından yaralandığını ise daha sonra fark ettiğini ifade etti. Olayın hemen ardından çevredekilerden yardım istediğini aktaran A.K., Yıldırım'ın kanamasını durdurmak için karnına baskı uyguladığını söyledi. Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini emniyetteyken öğrendiğini belirten A.K., yaşananlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğunu kaydetti.

  • motokurye cinayeti
  • şüpheli ifadesi
  • izmit olayı

