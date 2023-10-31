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Güncel

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın: Yaralılar var

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi tedaviye alındı.

AA31 Ekim 2023 Salı 15:23 - Güncelleme:
Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın: Yaralılar var
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Gebze ilçesindeki Hasköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri gönderildi.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, plastik fabrikasındaki yangında 1'i ağır 3 kişinin yaralandığını belirterek, "AFAD, itfaiye ve diğer teknik ekipler bölgeye sevk edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır.
Yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki çalışmaları sürüyor.

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