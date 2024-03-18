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  • Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpü patlaması meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

18 Mart 2024 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Pelitli Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre, Gebze Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

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