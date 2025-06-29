Kocaeli'de serinlemek için denize girdi! 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Ş. (38) gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları arama çalışması başlattı.

Ekiplerce sudan çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kentin Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra ilçesinde denize girişler yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü Kandıra ilçemizde tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği maksadıyla denize girişler yasaklanmıştır." denildi.

Kararın ardından Sahil Güvenlik, İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, vatandaşları uyararak denize girmelerine izin vermedi.