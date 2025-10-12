İSTANBUL 18°C / 12°C
  Kocaeli'de silahlı dehşet: 2 saldırgan tutuklandı
Güncel

Kocaeli'de silahlı dehşet: 2 saldırgan tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

12 Ekim 2025 Pazar 00:39
Kocaeli'de silahlı dehşet: 2 saldırgan tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gebze'de faaliyet gösteren iş yerine 3 Ekim gecesi motosikletli ve kasklı şüpheliler tarafından 6 el ateş edilmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

