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Kocaeli'de tartıştığı 2 yeğenini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı 2 yeğenini öldüren, 1 yeğenini de yaralayan zanlı tutuklandı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 06:46 - Güncelleme:
Kocaeli'de tartıştığı 2 yeğenini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir müstakil evde G.Z.Y ve G.Y'nin tabancayla öldürülmesi, M.S'nin yaralanmasına ilişkin, "kasten öldürme - kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye azmettirme" suçu iddiasıyla gözaltına alınan F.Y, K.Y. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. F.Y. ile iştirakli olduğu değerlendirilen D.Y. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.

- OLAY

Aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında 11 Temmuz Cuma günü çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, F.Y, yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y'ye tabancayla ateş açmıştı.

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etmiş, şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde, diğer şüpheliler de daha sonra gözaltına alınmıştı.

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