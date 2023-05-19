İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8148
  • EURO
    21,4208
  • ALTIN
    1248.53
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de TCG Gurbet hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı
Güncel

Kocaeli'de TCG Gurbet hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TCG Gurbet hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Kocaeli'de TCG Gurbet hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı
ABONE OL

Kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri beyaz üniformalarıyla karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Oğluyla gemiyi gezen Fatih Akıl, AA muhabirine, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve kabiliyetlerini görünce gurur duyduklarını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.