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Kocaeli'de tır çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Kocaeli'de tır çalan 3 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde farklı tarihlerde dorse takılı haldeki çekici ve karavan ile park halindeki bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihazın çalınmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmaların ardından kimliği tespit edilen şüpheliler S.Ş. ve M.R.D. Körfez ilçesinde, M.A. ise Manisa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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