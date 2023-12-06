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Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 04:26 - Güncelleme:
Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralandı
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D-100 kara yolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkisinde ilerleyen Ersin B. idaresindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, hafif ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi.

Kazada, sürücü Ersin B, anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Nuriye B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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