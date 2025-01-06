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Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
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D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.T'nin kullandığı 34 VM 8680 plakalı otomobil Çenedağ Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı otomobil ve E.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kontrollerde M.T'nin alkollü olduğunu tespit etti.

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