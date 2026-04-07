7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Üç kişinin öldüğü fabrikada üç gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçiden 3'ünün öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA7 Nisan 2026 Salı 09:35 - Güncelleme:
İlçede çelik ve sac üretimi yapan fabrikada 5 Nisan'da yaşanan olayla ilgili Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ile H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dilovası ilçesinde 5 Nisan'da çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

  • fabrika işçi ölümü
  • tutuklanma
  • Dilovası olayı

