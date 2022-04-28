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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 01:50 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 24-27 Nisan'da Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 11 gram sentetik kannabinoid, 58 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar H.K, E.K, R.K, G.K, M.O, K.I, O.Y, Ö.D. ve B.C. tutuklandı.

  • Kocaeli
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