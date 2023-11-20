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Kocaeli'de uyuşturucuya operasyon

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 23:29 - Güncelleme:
Kocaeli'de uyuşturucuya operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 320 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 49 gram esrar, 7 ecstasy, tabanca, 2 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 10 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, S.A.Ö, A.O.Ö. ve Ç.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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