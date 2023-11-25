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Kocaeli'de vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli'de vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Kocaeli'de vapur seferleri iptal edildi
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak tüm deniz ulaşım seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan belediye ekipleri, kentte geçen hafta yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırılan ağaç dallarını, deniz kenarlarına vuran çöpleri temizledi.

Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kentte genelinde bugün ve yarın fırtına etkili olması bekleniyor.

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