Kocaeli'de yaz öncesi karar: Ormanlara girişler yasaklandı

Kocaeli İli Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu, yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınacak tedbirleri belirledi. Kocaeli Valiliği, 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlarda uygulanacak yasak ve önlemleri kamuoyuna duyurdu. Her türlü ormanlık alanda mangal, semaver, piknik tüpü gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması yasaklandı. Ancak resmi tescilli korunan alanlar, orman parkı, tabiat parkı ve piknik, mesire alanlarında kontrollü piknik yapılmasına izin verilecek. Ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında (konaklamalı orman parkları) konaklama yapılması da yasaklandı.

"ORMANLIK ALANLARA 15 MAYIS-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GİRİŞLER YASAKLANDI"

Orman içinde ATV, UTV ve benzeri araçların önceden belirlenen alanlar dışında kullanılması yasaklandı. Ulusal ve uluslararası sportif ile eko turizm amaçlı kullanımlarda ise Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunlu hale getirildi. Kocaeli sınırları içindeki ormanlık alanlara 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında girişler yasaklandı. Bu tarihler arasında ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede, yaylalar dahil olmak üzere 24 saat boyunca anız, bağ-bahçe ve fındık altı temizliği gibi amaçlarla kontrollü ateş yakılması da yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

"ANIZ YAKMAK YASAK"

Resmi tescilli orman parkları ve tabiat parklarında işletmeciler tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerleri veya 3 tonluk su rezervine sahip depolar, yeterli basınca sahip hidrofor ve alanın her noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması zorunlu hale getirildi. Arazöz, treyler, yangın ilk müdahale ekip araçları ve diğer yangınla mücadele araçlarının görev sırasında geçişlerinde hız sınırı ve trafik kurallarına ilişkin gerekli kolaylıkların sağlanacağı, gerektiğinde eskort desteği verileceği ifade edildi. Anız yakılmaması konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belediyeler ve muhtarlıklara bilgilendirme yapılacağı, kırsal alanlarda eğitimler düzenleneceği belirtildi. Ayrıca biçerdöver ve balya makinelerinin kontrol edileceği ve en az 50 kiloluk yangın tüpü bulundurulmasının sağlanacağı açıklandı.

"İZİNSİZ AVLANMALAR GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK"

Güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşan ekiplerin kararların uygulanmasını sıkı şekilde takip edeceği bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünce yangın bölgelerine UMKE, sağlık personeli ve ambulans görevlendireceği, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ilgili kurumların koordineli çalışacağı belirtildi. Ormanlık alanlarda şüpheli şahısların görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden orman teşkilatına bildirim yapılacağı, izinsiz avlanmaların da güvenlik güçleri tarafından takip edileceği ifade edildi. GAMER, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ihbarları anında ilgili birimlere ileteceği belirtildi.