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Kocaeli'de yoldaki cesede çarpmamak için manevra yapan tıra kamyon çarptı

Kocaeli'de yolda yatan kişiye çarpmamak için sürücüsü manevra yapan tıra kamyon çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:55
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İzmit Halkevi mevkisinde 41 HT 050 plakalı tırın sürücüsü T.K, yolda hareketsiz yatan birini fark etti. Bunun üzerine manevra yapan tıra, arkadan A.C. yönetimindeki 41 DV 150 plakalı kamyon çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü A.C, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üst geçitten atlayarak intihar ettiği değerlendirilen yoldaki kişinin cenazesiyle ilgili savcı inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, İstanbul yönüne gidecek sürücüleri yan yola yönlendiriyor.

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