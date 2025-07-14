D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisi Ankara yönünde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır ile 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.