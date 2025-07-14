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Kocaeli'de zincirleme kaza... Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Kocaeli'de zincirleme kaza... Ölü ve yaralılar var
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D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisi Ankara yönünde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır ile 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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