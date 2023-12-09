Kocaeli'deki fabrikada yangını 8 saattir sürüyor

Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye araç ve personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için ekipler önlem alırken yangın devam ediyor. Ayrıca depoda deterjan hammaddeleri olduğu öğrenilirken, zehirli gaz yayılma tehlikesi ise bulunmuyor.

Kocaeli Seddar Yavuz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun" dedi.