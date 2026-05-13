AK Parti Gençlik Kolları tarafından 16 Mayıs Cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla 'Bir Gençlik Şöleni' düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırlayacak programa 100.000 kişinin katılması bekleniyor.

SAHNE YILDIZLARLA DOLACAK

Gençlerin enerjisini ve coşkusunu sahneye taşıyacak programda; Sefo, Merve Özbey, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter ve Ay Yola grubu performans sergileyecek. Müzik ve görsel şovlarla zenginleşecek şölen, gençlere unutulmaz bir atmosfer sunacak.

GENEL BAŞKAN İBİŞ: BU ŞÖLEN KAÇMAZ

Konu ile ilgili 24 TV'ye konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, tüm gençleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti. İbiş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gençler hazır mıyız? Takvimlerinizi işaretleyin, alarmlarınızı kurun. Bu şölen kaçmaz. 'Bir Gençlik Şöleni'nde, coşku dolu bir günde buluşmak üzere. Heyecanımız dorukta. Tüm genç arkadaşlarımı şölenimize davet ediyorum."

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

16 Mayıs'ta gerçekleşecek bu dev organizasyona katılmak isteyen gençler, https://birgencliksoleni.com/ adresi üzerinden "Katılımcı Başvurusu" yaparak yerlerini ayırtabilecekler.