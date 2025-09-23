Kocaeli'nde feci kaza! 11 yaşındaki çocuk can verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Damla Ş., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.40 sıralarında İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 41 U 0232 plakalı ticari araç ile 41 AAT 668 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvanın takla attığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, takla atan araçta bulunan 11 yaşındaki Damla Ş.'nin de aralarında olduğu 4 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Damla Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.