İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4239
  • EURO
    48,8632
  • ALTIN
    4997.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'nde feci kaza! 11 yaşındaki çocuk can verdi
Güncel

Kocaeli'nde feci kaza! 11 yaşındaki çocuk can verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki Damla Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA23 Eylül 2025 Salı 09:58 - Güncelleme:
Kocaeli'nde feci kaza! 11 yaşındaki çocuk can verdi
ABONE OL

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Damla Ş., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.40 sıralarında İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 41 U 0232 plakalı ticari araç ile 41 AAT 668 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvanın takla attığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, takla atan araçta bulunan 11 yaşındaki Damla Ş.'nin de aralarında olduğu 4 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Damla Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.