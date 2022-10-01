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Kocaeli'nde korkunç kaza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil, yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kağıt gibi ezilen otomobilde sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken durakta bekleyen iki kişide yaralandı.

IHA1 Ekim 2022 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Kocaeli'nde korkunç kaza
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Kaza, İzmit İlçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0297 plakalı özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. O esnada Eray B. idaresindeki 41 K 8351 plakalı Ford marka otomobil otobüse arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durakta bekleyen 2 kişide yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken olay yerine gelen Eray B.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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